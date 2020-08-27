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DEAŞ'lı teröristin kaldığı oda görüntülendi

DEAŞ'lı teröristin kaldığı oda görüntülendi
DEAŞ'lı teröristin kaldığı oda görüntülendi

İstanbul’da kanlı bir eylem hazırlığındayken Küçükçekmece’de bir otelde yakalanan DEAŞ’lı teröristin kaldığı oda görüntülendi.

DEAŞ’lı teröristin kaldığı oda görüntülendi - Tıkla İzle

İstanbul'da kanlı bir eylem gerçekleştirmek için Taksim'de keşif yapan DEAŞ'lı terörist H.S., geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece'de kaldığı otelde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanmıştı. Otel odasında yapılan aramalarda teröristin yanında Kalaşnikof tüfek, 5 şarjör ve 150 mermi bulunmuştu. Yakalanmasa İstanbul'u kana bulayacak o teröristin kaldığı 501 nolu oda görüntülendi.

Zanlının yakalanmasıyla büyük bir şok yaşayan otel sahibi Ramazan Akın, teröristin otelde kaldığı sürede diyaloğa girmekten kaçınan biri olduğunu söyledi. Olayın şokunu yaşadıklarını kaydeden Akın, “Bu gelen şahıs aynı gün rezervasyon yapıp otele geliyor. Arkadaşlar kimlik bilgilerini alıp odasına yönlendiriyor. Şahıs odasına giriş yaptıktan kısa bir süre sonra çıkış yapıyor. Gece saatlerine kadar otele uğramıyor. Gelirken fazla bir eşyası yok. Ertesi gün yine sabah saatlerinde çıkıyor. Ama gelirken başka bir valizle geliyor. Bizim de sonradan öğrendiğimize göre o valizlerde silahları getiriyor. Odasına çıkarken rezervasyonunu bir gün daha uzatıyor. Ödemesini yapıp odasına çıkıyor. Kendisinde tedirginlik vardı, soğuk birisiydi, kimseyle diyaloğa girmiyordu. Pandemi sürecinden dolayı maskesi vardı, bir de şapka takmıştı. Sanırım yüzünün görünmesini istemiyordu. Beklemediğimiz bir olaydı. Polis ekipleri şahsı zaten takip ediyormuş” dedi.

Volkan Kayalar
 

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