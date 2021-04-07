'DEAŞ'lılara vatandaşlık verildi' iddiasına yalanlama geldi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “FETÖ, DEAŞ, PKK/PYD ve DHKP-C yöneticileri ve örgüt üyesi toplam 377 kişi, kuruluş ve organizasyonun Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararda yer alan DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/ iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönünde manipülatif ve gerçek dışı iddialar ortaya atıldı. Söz bu iddialar asılsız olup, iddia sahibinin spekülasyonlarından ibarettir. Bahse konu iddialar incelendiğinde bu 8 kişinin hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Musa Erdoğan

