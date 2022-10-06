Dede mesleğinde siparişlere zor yetişiyorlar

Pandemi dönemi sonrası işlerin açıldığını kaydeden Bartık, “Pandemi döneminde doktorlar tarafından bakırın daha sağlıklı olduğu da söylenince insanlar bakıra döndü. Annesinden babasından kalan bakır materyalleri kalaylatmak isteyenler, yeni bakır ürün alanlar çoğaldı. Kalaycılık mesleği şu anda altın devrini yaşıyor. İnsanlar artık hem sağlığını hem de lezzeti düşünüyor. Çünkü bakırda demlenen çay bile daha lezzetli olur. Bakırda yapılan yemeğin lezzeti fazla olur” ifadelerini kullandı.

Ceren Atmaca Özden - Sinan Yeniçeri

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