Dede mesleğini yaşatmak için 50 yıldır demire şekil veriyor

64 yaşındaki İbrahim Dinç dedelerinden miras kalan mesleğe 14 yaşında babasına yardımcı olmak için başlayarak adım attı. Demirciliğin ailedeki son temsilcisi olan Dinç, gelişen teknolojik imkanlara ve talebin azalmasına rağmen örsün üzerinde hurdadan aldığı demir parçalarına şekil vermeye devam ediyor.

Yaklaşık 50 yıldır örsün üzerinden demire şekil verdiğini belirten İbrahim Dinç, "Demircilerin Piri Davut aleyhisselam, Davut peygamberden beri demircilik devam edip gelen bir meslek, bu meslek bizim baba, dede mesleği kökten geliyor. 1974 yılında ilkokuldan çıktım kendi dükkanımı açtığımızda bu mesleğe başladım ve hala devam ediyorum. Hiç kapatıp ara verip başka bir iş yapmadım. Mesleğimi seviyorum zevkli bir meslek. Bir demire şekil vermek çok zevkli bir şey istediğin şekli verebiliyorsun. Zaman geçtikçe hayat şartları zorlaştıkça yok olmaya yüz tutan bir meslek. Yetişen eleman yok biz de mümkün mertebe ömrümüz yettiği kadar bu mesleği ayakta tutmaya çalışacağız" dedi. Demircilikle ilgili birçok şeyi yaptıklarına değinen Dinç, "Bileme işleri ot kazması, tırmık, odun ve et tahrası, balta, kazma gibi yapabildiğimiz çoğu şeyi yaptık. Her şey fabrikalaşınca biraz el emeğinin olduğu zaman pahalı olduğundan biz de artık bazı şeyleri kendimiz yapsak da bazı şeyleri hazır bulunduruyoruz" ifadelerini kullandı.

Müslüm Balko

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