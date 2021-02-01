Dede-torun akülü engelli arabası bağışlayacakları birini arıyor

Son 13 yıldır Eskişehir başta olmak üzere tüm Türkiye'den kendilerine gelen mavi kapaklarını karşılığında engelli vatandaşları tekerlekli sandalyeye kavuşturan ‘dede-torun' bir adet akülü engelli arabasına ihtiyacı olan birini arıyor. Kendilerine bağışlayan kişinin isteği üzere zihinsel engeli olmayan bir çocuğa vermek için hazırlanan sandalye dede-torunun deposunda bekliyor.

Konu ile ilgili konuşan torun Melike Sarıtaş, “Eskişehirli hayırsever bir ablamız bize bir adet akülü sandalye bağışladı. Ablamız bizden, bu sandalyeyi küçük bir kardeşimize vermemizi istedi. Bu nedenle zihinsel engeli olmayıp bunu kullanabilecek birinin bize ulaşmasını istiyoruz. Bu sandalye bir kardeşimizin yaşamını kolaylaştıracaktır. Bu yüzden Türkiye'nin her hangi bir ilinde bu tip arabaya ihtiyacı olan bir kişiyi arıyoruz. Tabi elimizde şuan bunlardan bir adet var. Dolaysıyla önce ulaşan alabilecektir. Daha sonra yeniden yardım gelirse sırasıyla ulaşmaya devam edeceğiz” şeklinde durumu anlattı.

Bahadır Turgut - Moshıur Rahman

