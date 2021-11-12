Dede torun kazada can verdi

Alınan bilgiye göre kaza, Gönen-Bandırma karayolu üzerindeki Buğdaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 21.00 sularında okulların tatile girmesiyle mahalledeki evine götürmek için Bandırma'dan gelen torununu bekleyen Karani Mimsar (70), minibüsten inen 10 yaşındaki torunu Tunay Mimsar ile karşıdan karşıya geçmek istedi.

Bandırma'dan Gönen istikametine giden 34 JAV 65 plakalı araç aniden yola çıkan dede ve toruna çarptı. Feci kazada dede Karani Mimsar ve torunu Tunay Mimsar olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ömer Turan