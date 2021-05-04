Dedektör köpek tepki verdi, televizyonun içinden eroin çıktı

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen analiz neticesinde, gümrük kapısına gelen bir otobüs riskli olarak değerlendirdi. X-Ray cihazı ile taranan ve narkotik dedektör köpeklerle kontrol edilen otobüste bulunan bir plazma televizyona, dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine TV bulunduğu yerden çıkarılarak içerisi açıldı. Yapılan aramada televizyonun içerisine gizlenmiş 10 adet paket bulundu. Paketlerin içerisindeki toz maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan kontrolünde eroin olduğu anlaşıldı. Toplam 5 kilo 141 gram ağırlığındaki eroine el konuldu.

Tır lastiğine gümrük kaçağı cep telefonu saklamışlar

Gümrük Muhafaza ekiplerinin Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda ise bu defa Irak'tan Türkiye'ye gelen bir tır riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli tır X-Ray taramasına yönlendirildi. X-Ray taraması neticesinde tırın, dingil diye tabir edilen, tekerlek birleşim noktasında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç, arama hangarına alınarak lastikleri söküldü. Lastikler çıkarıldığında tır dorsesinin tekerlek birleşim noktasında özel olarak oluşturulmuş gizli bölme içerisinde siyah renkli poşetlere sarılmış 357 adet cep telefonu ele geçirildi.

Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu ve cep telefonlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

Ayaz Aliağaoğlu

