Dedelerin ATV keyfi!

Doğanşar Kaymakamlığı Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 3 aydır evlerinden çıkamayan 65 ve yaş ve üzeri vatandaşlar için moral ve motivasyon etkinliği düzenledi. Normalleşme süreci ile birlikte yapılan etkinlikte bir grup dede ATV'lere binerek Doğanşar ilçesinin yeşil doğasında sürüş keyfi yaptı. Sosyal mesafenin korunduğu etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Moral motivasyonlarını arttırmak için yapıldı

Doğanşar Kaymakamı Onur Aykaç, 65 yaş ve üzeri vatandaşların moral ve motivasyonlarını arttırmak için böyle bir etkinlik yaptıklarını dile getirerek, “Korona virüs salgının başlaması ile birlikte 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız yaklaşık 3 aylık bir süreci evlerinde geçirdiler. Bizler Sivas Valiliğimizin destekleri ile bu süreçte onların her türlü ihtiyaçlarını karşıladık. Ancak gelinen süreçte normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte onların moral ve motivasyonun artırmak amacıyla sosyal mesafe kuralına uyarak onlarla Doğanşar'ın yeşil coğrafyasında yaylalarında ATV gezintisi yaptık" diye konuştu.

ATV gezintisine çıkan Turan Kaya, korona virüs nedeniyle bir süredir evlerinden dışarı çıkamadığını söyleyerek, “Bu pandemi dolayısıyla bir süredir evden çıkamıyorduk. Kaymakamımızın düzenlediği bu organizasyonda dışarı çıktık. Dipsiz göl yaylalarında sosyal mesafemizi koruyarak geziyoruz” dedi.

Mustafa Koçyiğit - Onur Erden