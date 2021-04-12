İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dedesi, babaannesi ve amcasını silahla yaraladı

Dedesi, babaannesi ve amcasını silahla yaraladı
Dedesi, babaannesi ve amcasını silahla yaraladı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişi, tartıştığı dedesi, babaannesi ve amcasını silahla vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Akçaabat ilçesi Dürbinar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan S.M., aynı evde ikamet ettikleri öğrenilen dedesi Osman M., babaannesi Havva M. ve amcası Şükrü M. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.M., belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunlarla yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Dedesi, babaannesi ve amcasını silahla yaralayan S.M. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.