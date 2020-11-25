Dedesinden görüp 6 yaşında yapmaya başladığı kıl çorabı örmeyi 60 yıldır sürdürüyor

6 yaşında dedesinden gördüğü bu geleneği 60 yıldır sürdüren Zeki Döne, “6 yaşında dedem kıl çorabı yaparken baktım, merak ettim ve yavaş yavaş yapmaya başladım. Önce ip yaptım sonra dokumaya başladım. 60 yıldır çorap örüyorum” dedi.

Kıl çorabının satış fiyatı 500 TL'ye kadar çıkıyor

Çorapta bulunan kılın keçiden elde ettiğini söyleyen Döne “Keçi kılını yaylalardan çobanlardan getirtiyorum. Eş dostlarıma hatır gönül işi olarak hediye veriyorum yaptığım çorapları. Yaptığım satışlardan da kazancım oluyor. Dize kadar olan çoraplar 500 TL, dizin yarısına kadar olanlar 400 TL olarak da satış yapıyorum” ifadelerini kullandı.

“Yazın serin, kışın sıcak tutar”

Sağlık açısından kıl çorabının faydalarından bahseden Döne “Bu çorabı genellikle orta yaş ve üstü alıyor. Bu çorabın tabiri caizse hastaları var. Romatizmaya da faydası olduğunu düşünüyorum. En önemli özelliği ıslanınca su tutmaz, ısınır. Yazın serin kışın sıcak tutar” açıklamasında bulundu.

Kıl çorabı örme geleneğinin kendisinden sonra yörede yaşatılacağını düşünmediğini belirten Döne "Bilen var elbet ama yapamıyorlar ya da yapmıyorlar” şeklinde konuştu.

Mustafa Özyanık