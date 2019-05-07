Dedesinin tarifi ile seri üretime başladı

Dede mesleği sabunculuğa çocuk yaşlarda başladığını ve yaklaşık 25 yıldır sabun üretimi yaptığını belirten Köşk İlçesine bağlı Ilıdağ Mahallesi'nden Ali İhsan bayram, eskiden sadece köyün ihtiyaçları için yaptığı üretimi artık, çeşitli kurum ve kuruluşlar için de yaptığını belirterek yıllık yaklaşık 100 ton sabun ürettiğini söyledi. Sabun üretimi ile aynı zamanda yenilemeyecek durumdaki asitli zeytin yağlarını da değerlendirdiklerini belirten Ali İhsan Bayram, hassas cildi olanların ve özellikle saç dökülmesini önlemek isteyenlerin doğal zeytin yağı sabununu tercih ettiklerini söyledi.

Klasik sabun üretimini kullanılmayan yüksek asit zeytinyağları özel kazanlarda kostik ve su ile kaynatarak sabun hamuru elde ettikten sonra sabunları döküp kuruttuğunu belirten Ali İhsan Bayram, “Dedem eskiden köyün sabunculuğunu yaparmış. Dedemden mesleği babam devralmış. Ben babamdan devraldım. Dedemin tarifi ile üretim yapıyorum. Siparişlere yetişmez hale geldik” diye konuştu.

Fabrikalarda normal sabunun yanında sıvı sabun da üretilmeye başlanınca bir ara ev yapımı doğal zeytinyağı sabunlarının pabucunun dama atıldığını ancak cilde daha faydalı, saç dökülmesini önlemesi ve kepeğe karşı daha etkili olması nedeniyle birçok kişinin yeniden köy sabunu kullanmaya başladığını belirten Ali İhsan Bayram, “Zeytinyağının faydaları saymakla bitmiyor.

Sağlık açısından beslenirken en faydalı yağ nasıl zeytinyağı ise temizlik esnasında da en sağlıklı sabun zeytinyağı sabunu. Eskiden evlerde temizlik için kullanılan tek bir şey vardı o da zeytinyağlı sabun idi. Yani deterjan da sabun da şampuan da zeytinyağlı sabun idi. Eskiden mecburiyetten sadece zeytinyağlı sabun kullanılırmış. Artık mecburiyetten değil daha sağlıklı olduğu için insanlar şampuan ve diğer sabunlar yerine zeytinyağlı sabunu tercih ediyor” diyerek kullanım açısından da, temizleme açısından da en iyisinin zeytinyağı sabunu olduğunu belirtti.

İbrahim Kılınç