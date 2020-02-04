Dedikoduya değil, gözlerine inanmak için gezi düzenlediler

Kuyucak ilçesinde bulunan Pamukören Anadolu Lisesi öğrencileri, söylentilere değil gözleri ile gördüklerine inanmak için teknik gezi düzenledi. Pamukören Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Çelikler Jeotermal Elektrik üretim tesislerinde incelemelerde bulunan öğrenciler, firma yetkililerine çevreye olan duyarlılıkları ve enerji üretimine katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

Aydın il genelinde jeotermal enerji santrallerine karşı çevrecilerin eylemi devam ederken, Pamukören Anadolu Lisesi Bilim, Fen ve Teknoloji Kulübü öğrencileri, toplum hizmeti çalışmaları çerçevesinde jeotermal tesislerine inceleme gezisi düzenledi. Program kapsamında Pamukören'de bulunan Çelikler Jeotermal Santrali'ni öğretmenleri ve iş güvenliği uzmanı Mühendis Gökhan Çiner nezaretinde ziyaret edip incelemelerde bulunan öğrenciler, jeotermal tesisler ve çevre ile ilgili bilgiler aldı.

Yaptıkları teknik gezide jeotermal santralinde herhangi bir çevre kirliliğine rastlamadıklarını belirten öğrenciler, yapılan ölçümleri de inceleyerek, 20. yüzyıl başına kadar sağlık ve yiyecekleri pişirme amacı ile yararlanılan jeotermal kaynakların enerji alanında da kullanılmasının aslında milli kaynakların değerlendirilmesi bakımından geç kalınmış bir durum olduğunu belirttiler. Gezinin amacını, kulaktan dolma bilgilerle değil gerçekleri yerinde görmek amacıyla düzenlediklerini kaydeden öğrenciler, “Petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynakları açısından dışa bağımlılığımız, ülkemiz ekonomisinin üzerindeki olumsuz yüklerin en başında geldiğini biliyoruz. Aydın ilimiz jeotermal kaynakların zenginliği bakımından dünyanın imrendiği bir nimete sahip. Ancak bu zenginlik yıllardır değere dönüştürülememiş. Kurallara uygun işletildiğinde herkesin desteklemesi gereken bir yatırım. Bu nedenle herkesin jeotermal santraller ile ilgili söylenenleri bakmadan santrallerde inceleme yapmasını tavsiye ediyoruz” diye konuştular.

Bu konuda yaklaşık yarım asır öncesine dayanan yazı ve gazete haberlerini de incelediklerini belirten öğrenciler, "Son yıllarda enerji üretimi kaynaklarının çeşitlendirilmesi yaklaşımı, öz varlığımız jeotermal kaynaklara olan ilgiyi ve yatırımları artırmıştır. Jeotermal kaynaklardan yararlanılarak yapılan elektrik üretiminin yanı sıra ısıtma, sağlık ve termal turizm, tarımsal kullanımlar gibi uygulamalar yaygınlaşarak, ekonomiye anlamlı düzeyde katkı sağlamaktadırlar" dedi.

“Recep Yazıcıoğlu; ‘bu kaynağı kullanmamak büyük vebaldir' demişti”

Yaptıkları incelemede Aydın'ın 30 yıl önce valiliğini yapan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun “Aydın'ın altında sadece Ömerbeyli'de saniyede 600 litre debiye sahip 170 ile 230 derece sıcaklığa sahip jeotermal kaynağın kullanılmamasının büyük bir vebaldir” sözünden etkilendiklerini belirten öğrenciler, “Yıllarca jeotermal kaynağın kullanılamaması ciddi bir eleştiri olarak değerlendirilirken, Kaynakların kullanılmaya başlaması ile çok büyük tepkiler ortaya çıktı. Yarının büyükleri olarak bizler jeotermal santralleri inceledik. Ülkenin kalkınması ve Aydın'ın sahip olduğu bu değerin usulüne uygun olarak kullanılması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştular.

İbrahim Kılınç

