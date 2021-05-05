Deezer'den canlı müzik yayını yatırımı

Global müzik yayını servisi Deezer, ABD merkezli canlı müzik yayını startup'ı Dreamstage'ın ana yatırımcısı oluyor. Bu yeni fonlama ile Dreamstage'in büyümesinin önemli ölçüde hızlanması ve operasyonlarını genişletmesi amaçlanıyor.

Midia verilerine göre, hızla büyüyen sektörün 2027 yılına kadar 6,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Global çapta dinamik bir abone tabanına, en son teknolojiye ve sektördeki en büyük müzik arşivlerinden birisine sahip olan Deezer, Dreamstage'a yatırım yaparak, sektördeki yeni fırsatlar ve ortak tanıtım çalışmaları için birlikte çalışacak. Şirket açıklamasına göre, bu da müzikseverlerin sevdikleri sanatçılarla etkileşim kurmak ve onları desteklemek için eskisinden daha fazla yola sahip olacakları anlamına geliyor.

“Piyasadaki en iyi canlı müzik platformuna yatırım yaptık”

Açıklamada konuya ilişkin ifadeleri bulunan Deezer'in CEO'su Hans-Holger Albrecht, “Dreamstage'in bugün piyasadaki en iyi canlı müzik platformu olduğuna inanıyoruz. Hem müzikseverler hem de sanatçılar için çevrimiçi müzikte nihai buluşma noktası olarak konumlanacak. Müzikseverler, nihayet bir video görüşmesinden daha fazlası olan gerçek bir konser deneyiminin tadını çıkarabilecekler” dedi.

Albrecht, şöyle devam etti: “Canlı müzik gösterileri, müzisyenlere bu zorlu zamanlarda önemli gelir fırsatları sağlıyor. Bu da orijinal projeler, kayıtlı performanslar ve editoryal içeriklerimiz aracılığıyla sanatçıları hayranlarıyla buluşturma misyonumuzla yakından örtüşüyor.”

“Salgın sırasında müzisyenlere gelir kaynağı oluşturdu”

Dreamstage CEO'su Thomas Hesse ise şunları söyledi: “İnovasyon yapma ve yeni büyük fırsatları yakalama vizyonumuzu paylaşan Deezer ile güçlerimizi birleştirmekten heyecan duyuyoruz. Beraberce, Canlı Müzik Videosu formatını büyütüp yayacağız ve sanatçıların daha fazla sanal seyirciye ulaşmalarına ve onları eğlendirmelerine destek olacağız. Vizyoner girişimci bir ortak olarak, Deezer ile uzun vadede canlı müziği dönüştürmekten heyecan ve onur duyuyoruz."