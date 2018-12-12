DeFacto 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü kutladı

Türkiye'de hazır giyim ve moda sektörünün önemli markalarından DeFacto'nun icra kurulu üyeleri ve yöneticileri, 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü çalışanlarıyla birlikte kutladı. DeFacto CEO'su İhsan Ateş, bu anlamlı günü emek ve özveriyle müşterilerinin memnuniyeti için büyük çaba gösteren mağaza çalışanlarıyla birlikte geçirdi.

"Mağaza çalışanlarını ne kadar onurlandırsak azdır"

DeFacto CEO'su İhsan Ateş, 12 Aralık Mağazacılar Günü kapsamında yaptığı açıklamada, "Bir markanın kalitesi, verimliliği ve gelecek odaklı olarak büyümesini sağlayan dinamiklerin başında çalışanları gelir. Bu inançla çalışanlarımızın mutluluğuna her şeyden çok önem veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve projeler işini severek yapan çalışanlarımız sayesinde başarılı oluyor. Müşterilerimize bire bir dokunan, onlarla en insani ilişkileri kuran mağaza çalışanlarımızın markamıza olan katkısı çok büyük. Bu zor ve bir o kadar da önemli görevi sürdüren tüm mağaza çalışanlarımıza en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Mağaza ve perakende sektörü çalışanlarını ne kadar onurlandırsak azdır. Bu vesileyle sektörde görev yapan tüm çalışanların 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü bir kez daha kutluyorum" diye konuştu.