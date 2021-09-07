‘DeFacto Back To Office Koleksiyonu' modaseverlerin beğenisine sunuldu

DeFacto, ofislere dönüşün arttığı bugünler için özel bir koleksiyon hazırladı. Global moda markası, Ofis Şıklığı Koleksiyonu'yla şık ve kaliteli ürünleri ulaşılabilir fiyatlarıyla modaseverlerle buluşturuyor.

Verilen bilgiye göre, ceketten pantolona, yelekten aksesuara geniş ürün yelpazesi ile hazırlanan koleksiyon, smart casual parçalarıyla yoğun iş temposuna renk katıyor. Ofis şıklığının vazgeçilmezlerinden blazer ceketler bu sezonda da yerini koruyor. Moda markası, Back To Office Koleksiyonu'nun da favori parçası blazer'lar kadınlara hitap ederken, resmi iş toplantılarında ikili takımlar ön plana çıkıyor. Çabasız şıklığın rengi siyahın ağırlıklı olduğu koleksiyonda camel, gri, yeşil ve krem tonları da yer alıyor.

Yeni koleksiyona markanın e- ticaret sitesi, mobil uygulaması ve tüm mağazalarından ulaşıldığı bildirildi.