DeFacto, bayram için ‘Özel Bayram Koleksiyonu' hazırladı

Bayram günlerinde şık giyinmek çocukluk döneminden gelen bir gelenek. “Yenilen, Eğlen, Devam Et!” stratejisi kapsamında DeFacto, bayram alışkanlıklarını da gözden geçirerek sofistik ve modern bir görünüm sağlayacak bir koleksiyon hazırladı. Bayrama özel hazırlanan koleksiyonda leopar desenli ürünler ve koyu renkler dikkat çekiyor. Gömlekten, elbiseye, pantolondan tişörte birçok alternatifin bulunduğu koleksiyon, bayram kombinlerine yardımcı olacak.

DeFacto'nun bayram koleksiyonuna e-ticaret sitesinden, mobil uygulamasından ve tüm mağazalarından ulaşıldığı belirtildi.