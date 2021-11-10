İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Defacto Trabzon'daki mağaza sayısını artırıyor

Defacto Trabzon'daki mağaza sayısını artırıyor
Defacto Trabzon'daki mağaza sayısını artırıyor

Moda markası DeFacto, Trabzon’daki dördüncü mağazasını Fall in Love ve Fit konseptiyle şehrin en işlek alışveriş ve buluşma noktalarından birinde hizmete açtı.

Türkiye'nin önde gelen hazır giyim markası DeFacto, Trabzon'daki mağazalarına bir yenisini ekledi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Trabzon'un gözde alışveriş merkezlerinden birinde müşterileriyle buluşan marka, Fall in Love ve Fit konseptli yeni mağazasıyla ev giyim ürünlerinden sportif kıyafetlere kadar, her zevke hitap eden seçeneklerini tüketicinin beğenisine sunuyor.
Yaklaşık altı yüz metrekarelik alana kurulu yeni mağazada Fit konseptiyle spor ürünler tüketiciyle buluşurken, Fall in Love konseptinde ise iç giyim alternatifleri satışa sunuluyor.
Yeni mağaza açılışlarıyla yatırımlarına devam eden marka, 30'u aşkın ülkede 500'den fazla mağazasıyla faaliyet gösteriyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.