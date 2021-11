Defacto Trabzon'daki mağaza sayısını artırıyor

Türkiye'nin önde gelen hazır giyim markası DeFacto, Trabzon'daki mağazalarına bir yenisini ekledi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Trabzon'un gözde alışveriş merkezlerinden birinde müşterileriyle buluşan marka, Fall in Love ve Fit konseptli yeni mağazasıyla ev giyim ürünlerinden sportif kıyafetlere kadar, her zevke hitap eden seçeneklerini tüketicinin beğenisine sunuyor.

Yaklaşık altı yüz metrekarelik alana kurulu yeni mağazada Fit konseptiyle spor ürünler tüketiciyle buluşurken, Fall in Love konseptinde ise iç giyim alternatifleri satışa sunuluyor.

Yeni mağaza açılışlarıyla yatırımlarına devam eden marka, 30'u aşkın ülkede 500'den fazla mağazasıyla faaliyet gösteriyor.