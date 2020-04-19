DeFacto'dan 1 milyon anti bakteriyel maske daha

Uluslararası standartlara uygun olarak üretilecek olan maskeler, çok kullanımlı anti bakteriyel özelliklerde olacak.

Türkiye, tüm dünyayı eş zamanlı olarak etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı milletçe mücadelesini sürdürüyor. Bu zorlu süreci dayanışma ruhu içinde atlatmanın önemine inanan DeFacto, tüm imkanlarını seferber etti. 8 Nisan tarihinde ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 1 milyon maske ile destek olacağını açıklayan DeFacto, kampanyaya katkısını sürdürmek için ek 1 milyon daha maske bağışlayacağını duyurarak toplam maske bağışını 2 milyona çıkardı.

Tedarikçilerine 900 milyon ile can suyu oldu

DeFacto, hafta içinde tedarikçilerin ellerinde kalan ürünlerini alacağını açıklayarak 900 milyon lira ile sektöre can suyu olacağını duyurmuştu. Şirket, hazır giyim sektöründeki tedarikçilerinin işlerinin bozulmaması için yaz sezonu için üretilen yaklaşık 19 milyon parça ürünün bedeli olan 400 milyon lirayı bir ay içinde ödeyecek. Ayrıca 2020-2021 kış sezonu için de 500 milyon liralık sipariş verecek ve böylece toplam 900 milyon lira ile tedarikçilerine nefes aldıracak.

Sağlık çalışanlarına beyaz destek sürüyor

DeFacto, sağlık çalışanlarının günlük ihtiyaçlarını karşılamak için hastanelere giyim seti dağıtımına devam ediyor. Bu kapsamda ilk olarak Başakşehir Devlet Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne toplam 3 bin adet ürün seti teslim edildi. Ürün setleri her gün İstanbul genelindeki 500'den fazla sağlık çalışanına ulaştırılıyor.