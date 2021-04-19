DeFacto'dan 23 Nisan'a özel koleksiyon

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünde DeFacto çocuklara özel bir koleksiyon hazırladı. Koleksiyon hakkında şu bilgiler verildi: Modası hiçbir zaman geçmeyen denim parçaların yanı sıra renkli aksesuarlarla tarzını yansıtacak çocuklar bayram sevinicini sokaklara taşıyacak. Stiline özen gösteren kız ve erkek çocuklara yönelik hazırlanan koleksiyon, ilkbaharla birlikte genç moda severlerin beğenisine sunuluyor. Farklı tasarım ve kesime sahip parçalar; ayakkabı ve aksesuarlarla birleştirilip oluşturulacak farklı kombinlerle rahatça değerlendirilebilir. Klasik tasarımlara yapılan ince dokunuşlar, kız ve erkek çocukların sokakta kendi moda anlayışlarını oluşturmalarına yardımcı oluyor.

DeFacto'nun yeni sezonunda yer alan denim parçaların markanın e-ticaret sitesi, mobil uygulaması ve tüm mağazalarında satışa sunulduğu belirtildi.