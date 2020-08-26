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DeFacto'dan kadınlar için ofis koleksiyonu

DeFacto'dan kadınlar için ofis koleksiyonu
DeFacto'dan kadınlar için ofis koleksiyonu

Gününün çoğunu ofiste geçiren kadınlar için DeFacto’nun Ofis Şıklığı Koleksiyonu raflarda yerini aldı.

Ceketten pantolona, yelekten aksesuara geniş ürün yelpazesi ile hazırlanan koleksiyon, smart casual parçalarıyla yoğun iş temposuna renk katıyor. Ofis şıklığının vazgeçilmezlerinden blazer ceketler bu sezonunda da yerini koruyor. DeFacto, Ofis Şıklığı Koleksiyonu'nun da favori parçası blazer'lar kadınlara hitap ediyor. Kemer detaylı blazer'lar kadınların bel inceliğini ortaya çıkarırken, düğme detaylı ceketler klasik sevenlerin tercihi oluyor. Resmi iş toplantılarında ise ikili takımlar ön plana çıkıyor. Mevsimin favori rengi siyahın ağırlıklı olduğu koleksiyonda camel, gri, yeşil ve beyaz tonları da yer alıyor.

Koleksiyonun markanın web adresinde, mobil uygulamasında ve mağazalarında satışta olduğu belirtildi.

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