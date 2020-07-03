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DeFacto'dan 'Modest' koleksiyonu

DeFacto'dan 'Modest' koleksiyonu
DeFacto'dan 'Modest' koleksiyonu

DeFacto, 2020 Yaz Modest Koleksiyonunu beğeniye sundu. Nefes alabilen kumaşlarla tasarlanan koleksiyon, zarif ve stil sahibi çizgileriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

DeFacto, kadınlar için 2020 Yaz Modest Koleksiyonunu hazırladığını açıkladı. Nefes alabilen kumaş özelliğiyle hareket özgürlüğü sağlayan koleksiyon, rahat ve konforlu hissettirirken zarafetiyle göz alıyor.

Yapılan bilgilendirmede; her kadının tarzına uygun tasarımın yer aldığı koleksiyon, tunikten elbiseye, pantolondan eteğe birçok kombin seçeneğinden oluşuyor. Yazın favori rengi beyazın ağırlıklı olduğu koleksiyonun enerjisini turuncu tonları yükseltiyor. Denizin sonsuzluk hissinden esinlenerek tasarlanan mavi çizgili elbiselerin favori olduğu koleksiyonda, spor şıklığın vazgeçilmezi denim elbiseler ve romantik havasıyla çiçekli elbiseler yerini alıyor.
Koleksiyonda pileli etekler sadeliğin zarifliğini taşıyan tek renk tuniklerle, pantolonlar ise baskılı tuniklerle kombinleniyor.

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