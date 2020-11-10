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DeFacto'dan serin havalara karşı yeni koleksiyon

DeFacto'dan serin havalara karşı yeni koleksiyon
DeFacto'dan serin havalara karşı yeni koleksiyon

DeFacto, soğukların etkisini göstermeye başladığı sonbahar-kış sezonunda moda severlerin içini ısıtacak inovatif bir koleksiyon hazırladı. Sıcak tutan polar kumaştan tasarlanan parçalardan oluşan DeFacto WarmTech Koleksiyonu’nun serin havalara karşı maksimum koruma sağladığı belirtildi.

DeFacto, soğukların etkisini göstermeye başladığı sonbahar-kış sezonunda moda severlerin içini ısıtacak DeFacto WarmTech Koleksiyonu'nu hazırladı.Soğuğa karşı dayanıklı, hafif ve yumuşak polar kumaş, yeni koleksiyonda ön plana çıkıyor. Bodydencrop top ve gömleklere, sweatshirtten rüzgarlık ve montlara, eşofmandan jogger ve denim pantolonlara kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesinin iç yüzeyinde hakimiyetini hissettiren polar; vücudun ısısını korurken aynı zamanda nefes almasını da sağlıyor. Siyah, lacivert, bordo, gri gibi kış renklerinin yanı sıra pembe, beyaz ve mavinin tonlarının da öne çıktığı tasarımlar; bere ve atkı gibi bütünleyici aksesuarlar ile tamamlanıyor. Spor-şık kavramını destekleyen koleksiyonda, kadın, erkek ve çocuklar için özel olarak hazırlanmış, dikkat çekici parçalar yer alıyor.

Yeni koleksiyon markanın internet adresinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarında müşterilerini beğenisine sunuluyor.

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