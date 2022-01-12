DeFacto'dan soğuklara karşı ‘Warm Tech' koleksiyonu

Hazır giyim markası DeFacto'nun kadın erkek ve çocuklara yönelik hazırladığı ısı yalıtımlı Warm Tech koleksiyonu soğuk havalarda maksimum koruma sağlamak için tasarlandı. Isı yalıtımlı polarlardan, içi yumuşak eşofman takımlarına, peluş sweatshirtlerden, kapüşonlu şişme montlara kadar pek çok alternatifi bir arada sunan Warm Tech koleksiyonu, kış aylarında öne çıkıyor. Outdoor ve spor tutkunu tüketicilerin açık havada rahatça vakit geçirebildiği, moda tutkunu gençlerin çarpıcı renkleriyle stilini ortaya koyduğu Warm Tech ürünleri raflarda yerini aldı.

Warm Tech koleksiyonuna markanın e-ticaret sitesinden, mobil uygulamasından ve mağazalarından ulaşıldığı belirtildi.