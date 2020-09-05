DeFactoFiT spor giyim pazarına giriş yaptı

DeFacto, rahat ve ulaşılabilir modada dünya markası olma hedefine ivme kazandırarak spor giyim alanındaki yeni markası DeFactoFiT'i tanıttı. Her tarza uygun aktif spor, ev ve iç giyim ürünlerini üreten marka, ilk mağazasını Bursa'da açtı. Markanın ürünleri online satış kanallarından da aynı anda 50 ülkede ve 200'ü aşkın DeFacto mağazasında satışa sunuldu.

“Yeni dönemin yeni trendi, fit görünmek isteyenlerin tercihi”

Pandeminin etkisiyle artan evden çalışma, bireylerin rahatlık ve şıklığı ulaşılabilir fiyatlarla bir arada bulma isteği ve sağlıklı yaşam trendi ile spor giyim moda akımının dünya genelinde yükselmesi nedeniyle DeFactoFiT markasını kurduklarını belirten DeFacto CEO'su İhsan Ateş, “Yeni normal yaşamın etkisiyle dünyada aktif spor ve ev giyim trendi istikrarlı bir şekilde yükseliyor. DeFactoFİT'i kurmak önemli hayallerimizden biriydi. 5 yıl önce de bu vizyonla markayı tescil ettirmiştik. Gerçekleştirmek için uygun zamanı bekledik. Hayatımızda yoğun şekilde ‘Home Office' çalışma var, sağlıklı yaşam ve daha rahat bir moda tarzı var.

Bu yeni dönemde de insanlar artık 400-500 TL'ler verip, sweatshirt veya tayt almak istemiyor. Müşterilerimize fonksiyonel ürünleri yüksek kalite ile inovasyon ve uygun fiyattan sunmayı, sağlıklı ve rahat yaşam hedeflerine katkıda bulunmayı hedefledik. Biz, fit görünmek isteyen, “Ben fitim!” diyen tüm müşterilerimize dünya markaları kadar konforlu bir deneyim sunuyoruz. En önemli farkımız bu. Yaklaşık 2 bin farklı ürünümüzle markamızı 5 yıl içinde dünyanın aktif spor, ev giyim ve iç giyim alanında dünyada en çok tercih edilen fijital markalardan biri yapmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Ateş, “Markanın tasarım ve pazarlama kadrosu; çok kültürlü, konusunda uzman, spor yapan, günlük yaşamında, dışarıda, evde spor kıyafetler giymeyi, fit görünmeyi tercih eden arkadaşlardan oluşuyor. Bu sayede müşterimizin ihtiyaçlarını çok iyi anlayabiliyor, bu ihtiyaçlara cevap verebiliyoruz. Tasarladığımız ürünleri ofisimizdeki DeFacto spor kulübünde test edip, geliştiriyoruz. Marka elçilerimizle, müşterilerimizle tasarımdan üretime ve mağazadaki ürün sunumuna kadar omuz omuza çalışıyoruz. DeFactoFiT mağazalarımız özel bir konsepte sahip. Mağazamızdaki satış danışmanlarımız ürünler ve talepler konusunda özel olarak eğitim aldılar. Müşterilerimiz mağazamızdaki spor ürün alanında kendilerini fitness salonunda, ev ve iç giyim alanında ise evlerindeki dolaplarından kıyafet seçiyormuş gibi hissedecekler. Onları keyifli bir alışveriş deneyimi bekliyor” şeklinde konuştu.