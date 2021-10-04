DeFacto'nun çevre dostu koleksiyonu raflarda yerini aldı

DeFacto sonbaharı, renkli, eğlenceli ve çevre dostu “Doğa İçin Al” koleksiyonuyla karşılıyor. Doğaya dönmeyi özüne dönmek olarak tanımlayan moda markası, ‘Doğa Kalp Ben' teması kapsamında ‘Okula Dönüş' koleksiyonu ile başlayan tohum etiket uygulaması, “Doğa İçin Al” koleksiyonu ile devam ediyor.

Verilen bilgiye göre moda markası, doğadan ilham aldığı parçalardan oluşan koleksiyonda, sonbahar gardırobu için aranan tüm seçenekleri bulmak mümkün. Renkleri, desenleri ve tasarım ayrıntılarıyla şıklık sunan moda markası “Doğa İçin Al” koleksiyonu, sürdürülebilir bir gelecek için doğayı da unutmuyor. Yeni koleksiyondan ürün alanlara hediye edilecek tohum etiketler, kır çiçekleri ve ağaç olarak doğadaki yerini alıyor.

Küçük çevreciden yemyeşil bir dünya

“Doğa İçin Al”, koleksiyona küçük çevrecileri de dahil ediyor. Çocukların doğayı keşfederek aslında kendini keşfettiğine inanan moda markası, “Doğa İçin Al” koleksiyonunda, 12 yaşındaki Ahmed Atalay'ın doodle art grafik tarzıyla çizdiği dünya resmini de tasarımlarına taşıyor.

Hayal ettiği dünyayı DeFacto için tasarımına taşıdığını belirten Ahmed Atalay, “Doğa ve Ben ismini verdiğim çalışmamdaki dünya resmini, son zamanlarda özellikle ülkemiz ve dünyada çıkan yangın ve sel felaketlerinden etkilenerek, daha yeşil, güzel ve mutlu bir dünya hayaliyle çizdim. Tasarımımı moda markası aracılığıyla insanlarla buluşturacak olmak beni mutlu ediyor” dedi.