DeFacto'nun ‘Kayak Konsept' ürünleri raflarda yerini aldı

Soğukta koşullar hızla değişebiliyor. Bu nedenle şiddetli rüzgardan kara, yağmurdan tipiye kadar her duruma hazırlıklı olmak gerekir. DeFacto, yamaçlarda bir profesyonel gibi görünmek isteyenler için suya dayanıklı ve doğal sıcaklık hissi veren Warm Tech özellikli 'Kayak Konsept' ürünlerini ailenin tüm üyeleri için hazırladı. Zorlu koşullarda önemli bir performans sergileyen konsept ürünler, hantallıktan uzak favori tasarım ve renkleriyle soğukta geçecek uzun bir gün için ideal yapısıyla tercih ediliyor.

Dağlık arazide, teleferik gezisinde, kayak parkurunda ya da dağ evindeki bir kış tatilinde eğlenmeye ve öğrenmeye odaklanmak isteyen kayak müdavimleri, DeFacto'nun 'Kayak Konsept' ürünleri ile ideal bir giyime sahip oluyor. Bebek ve çocuklar için eğlenceli desen ve renkteki dayanıklı 'Kayak Konsept' ürünler, yetişkinlerin de zevkine hitap ediyor.

'Kayak Konsept' ürünlerine markanın e-ticaret sitesinden, mobil uygulamasından ve mağazalarından ulaşıldığı belirtildi.