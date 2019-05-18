Defalarca takla atan otomobilden fırlayan kadın hayatını kaybetti

Kaza, Çukurova İlçesine bağlı Salbaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tamer Y. kullandığı 34 KB 0937 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirince defalarca takla attı. Otomobil takla attığı sırada yolcu konumda bulunan 45 yaşındaki Seval Kırlangıç, araçtan dışarı savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırlangıcın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yara almayan sürücü Tamer Y.'e trafik polisleri alkol testi yaptı. Sürücünün 1.25 promil alkollü olduğu belirlendi. Tarner Y. gözaltına alınarak 100.Yıl Polis Merkezine götürüldü.

Seval Kırlangıç'ın cesedi ise otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Süleyman Cenk İdaye