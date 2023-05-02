Defalarca takla attı, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Kayseri Karayolu Demirçelik Kavşağı'nda meydana geldi. M.B idaresindeki 31 YJ 520 plakalı tır, benzin istasyonundan Demirçelik Kavşağı'na çıktığı sırada 58 BF 618 plakalı Fiat marka hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç defalarca takla attı. O anlar benzinlikte bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Hafif ticari araç sürücüsü ve yolcu koltuğunda bulunan eşi kazada yaralanırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Volkan Kaplan - Mert Taha Varol

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