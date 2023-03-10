Defalarca yapılan menfezler yıkıldı, 10 gündür köyde mahsur kaldılar

Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Topçu köyüne ulaşımın sağlandığı köprü 17 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel afetinde yıkılmıştı. Daha sonra köye yapılan geçici menfezler de 6 kez yıkıldı. Son olarak kar sularının çayın debisinin yükseltmesi neticesinde köye ulaşımın sağlandığı menfez yıkıldı. Menfezin yıkılması sebebiyle 10 gündür köye ulaşım sağlanamıyor.

Hastalanan çocukları sedye ile taşıyarak hastaneye ulaştırdılar

Köyde yaşayan 2 yaşında Azra Kürekçi, sıcak suyun üzerine dökülmesi neticesinde yaralandı. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Azra ile hastalanan 12 yaşındaki Engin Avcı, köylülerin ahşaptan yaptığı sedye ile ormanlık alanda saatlerce taşınarak hastaneye ulaştırıldı. Engin Avcı'ya Küre Devlet Hastanesinde müdahale edilirken, belden aşağısı yanan Azra Kürekçi ise ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vatandaşlar kalıcı köprü istedi

10 gündür ilçe ile bağlantısı kopan köyde yaşayan vatandaşlar ise 6 kez menfez köprülerin yıkıldığını söyledi. Kalıcı bir köprü yapılmasını talep eden vatandaşlar, bir an önce çalışmaların başlamasını istediklerini ifade etti.

“Köyümüze ulaşım yok, köprümüz yıkıldı, terk edilmiş vaziyetteyiz”

Küçük Azra'nın babası Serdar Kürekçi, köyleri için çare beklediklerini ifade ederek, “11 Ağustos 2021 tarihinde yıkılan köprümüzün yerine yapılan geçici köprüler 6'ncı kez yıkılmıştır. Şu anda yanmış olan çocuğumu 4-5 kilometrelik orman yolundan zorluklar içerisinde köylülerin de yardımıyla birlikte hastaneye güçlükle ulaştırabildik. Bu yol haricinde başka kullanabileceğimiz bir yol yoktur. Artık geçici köprüler değil, kalıcı köprü istiyoruz. Köyde fırınımız yoktur. Kendi imkanlarımızla ekmeğimizi yapıyoruz. Eşim bu yüzden leğene sıcak su koymuş, kızım da bu sırda leğenin içerisine girmiş ve belden aşağısı yanmış. Kızım Kastamonu'da hastanede yatmaktadır. Köyde de bir tane daha çocuğum var, çocuğumun yanına gitmek istiyorum ama köye ulaşım olmadığından dolayı gidiyorum. Çocuğum köyde annemin yanında kalıyor. Hastaneye kızımı beklemekteyim. Devlet büyüklerimizden çare bekliyoruz. Şu anda köye giriş çıkış yok, zaten bir tek köprü ile ulaşımımız vardı o da yıkıldı. Mağduruz, tam olarak terk edilmiş vaziyetteyiz” dedi.

“6 gün boyunca hastalanan çocuğum için yardım gelmesini bekledim”

Engin Avcı'nın babası Enver Avcı ise, “Hastalanan oğulum için 6 gün yardım bekledim. Yetkililer gelip bize bir ulaşım sağlayacak diye. 7'inci gün köylülerimizle birlikte çocuğum ağırlaşınca kendi imkanlarımızla sedye ile 1 saatten fazla 5-6 kilometre yürüyerek sağlık ekiplerine ancak ulaştırabildik. Ardından oğlum ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Çocuğumu bu şekilde tedavi ettirebildim. Biz, buraya kalıcı bir köprü istiyoruz. 3 yıldır biz bu mağduriyeti yaşıyoruz. Yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz, yapılacak diyorlar ama üç yıldır bekliyoruz. Cenazemiz olsa, hastamız olsa bir ulaşımımız bulunmuyor. Burada mağduriyet yaşıyoruz. İhtiyaçlarımızı göremiyoruz. Her şekilde mağduruz. Engelli hastalarımız var, yatalak hastamız var, ilaçları, hapları bitiyor, kronik hastalarımız, tansiyon hastalarımız var. 40 kiloluk bir çocuğu 1 saatten fazla elde taşıyarak sağlık ekiplerine ulaştırabiliyorsak düşünün büyük insanları nasıl ulaştıracağız” diye konuştu.

“10 gündür ihtiyaçlarımızı göremiyoruz”

Köy sakinlerinden Ali Çakal da, “Köylümüzün meşakkati ve hali meydanda. İki yol olacak, 11 Ağustos 2021 yılından bu tarafa biz, bu çileyi çekiyoruz. Devletimiz güçlü bir devlet, devletimizden kalıcı bir köprünün yapılmasını bekliyoruz. 10 gün önce geçici menfez yine yıkıldı. İki tane hastalanan çocuğumuzu orman yolundan sağlık ekiplerine ulaştırabildik. Yetkililerin sorunlarımızın takipçisi olması gerekiyor. Zaten iki yıldır kimse takip etmediği için geri kaldık. Devletimizden en kısa sürede buraya geçici köprü değil, kalıcı bir köprünün yapılmasını talep ediyoruz. Yetkililerin artık harekete geçerek şu halimizi görmesini bekliyoruz. 11 Ağustos 2021 tarihinden beri bu köprü altıncı kez yıkılıyor. 10 gündür ihtiyaçlarımızı göremiyoruz. Hastalarımızı sedye ile ormandan zor taşıdık, diğer ihtiyaçlarımızı nasıl getirebiliriz. Hayvanlarımızın yemleri bitmiş durumda. Saman, yem bitti, evdeki ihtiyaçlarımız bitti, un, şeker, gıda maddesi gibi. Şu anda hastamız ya da bir cenazemiz olsa köye ulaşım yok. Burada mağduruz. Yetkililerin bu mağduriyetimizi görmesini bekliyoruz. Kısa sürede kalıcı köprümüzün de yapılmasını istiyoruz. 10 gün oldu köprü yıkılalı, 10 gündür köyümüzde mağduruz” ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Şeref Avcı ise, “Milletvekilimiz uğramadı. Vali gelmedi, kaymakam iki yıldır gelmedi. Bizim Ankara ile değil, Cumhurbaşkanımız ile değil sorunumuz, bizim Kastamonu kısmıyla sorunumuz var” şeklinde konuştu.

Vedat Yunus İkizoğlu

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