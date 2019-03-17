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Define ararken göçük altında kaldılar !

Define ararken göçük altında kaldılar !
Define ararken göçük altında kaldılar !

İstanbul Silivri’de kiraladıkları evin altında define aramak için kazı yapan iki kardeş, göçük altında kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, iki kardeşe ulamaya çalışıyor.

Define ararken göçük altında kaldılar ! - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay, Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde yaşandı. Kiraladıkları evin altında define aramak için yaklaşık 150 metre tünel kazan iki kardeş, göçük altında kaldı. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. İki kardeşi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliğinden "define faciası" açıklaması

İstanbul Valiliği, Silivri'de tarihi eser bulmak için kiraladıkları evin bahçesini kazan 5 kişiden 2'sinin karbondioksit gazından zehirlendiğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi Dağlalesi Sokak'ta kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan 5 şüpheli şahıs 12.03.2019 günü kazdıkları tünel içine girmiştir. Tünel içine giren şahıslardan 2 şüphelinin karbondioksit gazından zehirlendiği değerlendirilmekte olup, 2 şahsa ulaşmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır" denildi.

 

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