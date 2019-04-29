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Define avcıları suçüstü yakalandı

Define avcıları suçüstü yakalandı
Define avcıları suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş’ta izinsiz kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Define avcıları suçüstü yakalandı - Tıkla İzle

Alınan bilgilere, Çağlayancerit ilçesi Kale Mahallesi Kalekatı Tepesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Kaçak kazı yapan şüphelileri uzaktan takibe alan jandarma ekipleri, İ.F ( 33), T.C (30), C.C (34) ile H.G'yi (24) gözaltına aldı. Operasyonda 20 litrelik hidroflorik asit, 1 adet sırt çantası, 1 adet hilti, 3 adet batarya, 1 adet kürek, demir çubuk, 1 adet matkap, 1 adet balyoz, 1 adet çekiç, keser, 2 adet bıçak, 50 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 5 adet demir murç, 3 adet eldiven ve 1 adet koruyucu gözlük ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, kaçak kazıda kullanılan ekipmanlara da el konuldu.


Muhammet Özer

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