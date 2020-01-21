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Define avcılarına jandarmadan suçüstü

Define avcılarına jandarmadan suçüstü
Define avcılarına jandarmadan suçüstü

Ankara’nın Çankaya ilçesinde define avcıları kazı yaptığı esnada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde define avcıları kazı yaptığı esnada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çankaya'da bulunan Karataş Mahallesi'nde izinsiz bir şekilde kazı yapıldığı istihbaratını aldı.

İstihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri bölgeye operasyon yaptı. O esnada kazı çalışmalarını sürdüren define avcıları suçüstü yakalandı. Olayda kazı yaptığı tespit edilen B.A., S.E., İ.Ç., U.K., M.H.Ç. ve E.U. isimli 6 kişi gözaltına alındı.

Define avcılarının 4x3 boyutlarında 3 metre derinliğinde çukur kazdıkları tespit edildi. Zanlılara yönelik yapılan operasyonda 1 adet otomobil, 1 adet iş makinesi, 4 adet ucu ile birlikte kazı makinesi, 40 metre kablo ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

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