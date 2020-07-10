Define bulmak için 700 yıllık çınarı talan edip yaktılar

'Bu kadar da olmaz' dedirten olay Bursa'da yaşandı. Orhaneli ilçesindeki bir bölge 'altın var' söylentisiyle definecilerin uğrak yeri oldu. Bölgedeki birçok noktayı kazan definecilerin bu defa da hedefi 700 yıllık olduğu tahmin edilen asırlık çınar ağacı oldu. Büyüklüğü ve ihtişamıyla dikkat çeken çınar ağacının ortasını kazan define avcıları yetmezmiş gibi ağacın işini ateşe verdi. İçi yanan ağaç kurumamak için direniyor. Aynı yerde bulunan başka bir çınar ağacının ise kuruduğu görüldü. Bölgede yaşayanlar tarihi çınarların kurumaması için yetkililerin önlem almasını istiyor.

Definecilerin hedefi olan çınarların bulunduğu bölgede yaşayan Ali Kabran, "Bölgemizdeki tarihi çınar definecilerin hedefi olmuş durumda, çınar çok eski tarihini bilmiyoruz. Belki 500 yıllık belki de bin yıllık. Dışarıdan köyümüze gelen defineciler tarihi çınarı talan etmiş durumda bu duruma bir önlem alınmasını istiyoruz. Köyümüzde genç nüfus yok en genci 65 yaşında, fazla insan da yok yaşayan bu durumu da fırsat biliyorlar. Bu bölgede Yazıcıoğlu diye derebeyi yaşamış onun definesi olduğu söyleniyor. Bu söylenti üzerine defineciler bu bölgeyi kazıyor. Defineciler tarihi çınarın ortasını kazıp talan ettikleri yetmemiş, bir de içini ateşe vermişler" dedi.

Burak Türker - Samet Doğru

