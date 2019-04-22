İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Define için 2 yıldır kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Define için 2 yıldır kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı
Define için 2 yıldır kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Kayseri’de Anadolu’nun ilk kadın valisi adına 1339 yılında yaptırılan Köşk Medrese’de define aramak için yakınındaki evi kiralayan ve 2 yıldır yaptıkları kazı ile yerin 12 metre altına inen 2 kişi, medreseye ulaşamadan polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 yıl önce Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Ak Sokak'ta Eratna Beyliği'nin kurucusu Aleaddin Eratna tarafından eşi ve Anadolu'nun ilk valisi Melike Suli Paşa Hatun adına 1339 yılında yaptırılan Köşk Medrese'nin yakınında bulunan müstakil bir evi T.A. ve E.Y. kiraladı. Evin girişine döşeme imalathanesi görüntüsü veren şahıslar, Eratna Devleti sultanlarına ait mezarları ortaya çıkarmak için 2 yıl önce yatak odasında kazıya başladı. Şahısların evin altını kazarak medrese altında define aradıkları bilgisi üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 aylık takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.

Polis, T.A. ve E.Y.'yi kazı yaptıkları sırada düzenledikleri operasyonla suçüstü yakaladı. Tarihi medreseye girebilmek için 12 metrelik tünel kazdıkları belirlenen T.A. ve E.Y. emniyete götürüldü. Zanlıların ifadelerinde kümbetin altında üç adet mezar odası olduğunu, 20 metre kazı planladıklarını ve mezar odalarından define çıkarmak istediklerini söyledikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Turan Bulut

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.