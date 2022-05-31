Define uğruna 2 bin yıllık kaya mezarlar tahrip edildi

Akçadağ ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi'nde bulunan ve Roma dönemine ait olduğu belirtilen 10'a yakın kaya mezarları define avcıları tarafından tahrip edildi. Yaklaşık 2 bin yıldır adeta zamana meydan okuyan kaya mezarlar asırlardır sahipsiz ve terk edilmiş bir şekilde duruyor. Güneş, yağmur, fırtına gibi her türlü olaya rağmen 2 bin yıldır ayakta kalan mezarlara, doğadan çok define arayan vatandaşlar zarar veriyor.

Bölge insanı definecilerden dertli

Aktepe Mahalle Muhtarı Aydın Coşkun ve mahalleli ise yetkililerden tarihi mezarlar ile ilgili çalışma başlatılmasını ve alanın koruma altına alınmasını istiyor. Geçmiş yıllarda bölgenin sit alanı ilan edilmesi için Sivas Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na başvuru yapıldığını belirten Muhtar Coşkun, mezarların turizme kazandırılması ile hem define avcılarından kurtulmak hem de bölgeye turizm geliri kazandırılmasını istedi.

Mezarlara verilen zararı tarihin tahrip edilmesi olarak gördüklerini kaydeden Coşkun, ''Mahallemizde 10'a yakın Roma dönemine ait olduğu söylenen kaya mezarları bulunmakta. Maalesef bu mezarlar define avcıları tarafından tahrip ediliyor. Mahalle sakinlerimiz de bu durumdan rahatsız. Bu tarihi yapılara yazık oluyor. İlgisizlikten dolayı bazı mezarların girişleri molozlar tarafından kapanmış durumda. Yetkililerden burayla ilgili olarak bir çalışma başlatılarak kaya mezarların turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen