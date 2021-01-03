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Defineciler açtıkları 3 metrelik çukurda yakalandı

Defineciler açtıkları 3 metrelik çukurda yakalandı
Defineciler açtıkları 3 metrelik çukurda yakalandı

Elazığ’da sit alanında kazı yapan defineciler açtıkları 3 metrelik çukurda jandarma tarafından suçüstü yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde Doğanbağı köyünün Kümbet mevkiinde sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler harekete geçip tespit ettiği 3 şüpheliyi takibe aldı. 3 metre derinlikte çukur açan şüpheliler A.U. (35), S.Ç. (22) ve F.A. (32) yapılan şok baskınla yakalandı.

Olay yerinde yapılan incelemede şahısların yaklaşık 50 santimetre genişliğinde 3 metre derinliğinde çukur açtıkları, üç metrelik çukurun içinde yaklaşık 20 metrekarelik odanın bulunduğu tespit edildi.
Şüphelilerin açtıkları kuyudan çıkarılma anı ve şok baskın ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kamil Can Kılıç

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