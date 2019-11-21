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Defineciler suçüstü yakalandı

Defineciler suçüstü yakalandı
Defineciler suçüstü yakalandı

Arpaçay’da izinsiz kazı yapan şüpheli 3 kişi suçüstü yakalandı.

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca Kars'ın Arpaçay İlçesi'ne bağlı Kümbet Köyü mevkinde izinsiz kazı yapan şüpheli 3 kişi suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince İzinsiz kazı yapılan alanda yapılan aramada 1x1 metre genişliğinde yarım metre derinliğinde çukur bulunurken, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet murç, 1 adet zıpkın, 1 çift eldiven ile bir adet çuval ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı.

Öte yandan kaçak kazı yaparken gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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