İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Definecilerin ikiye böldüğü tepeden anıt mezar çıktı

Definecilerin ikiye böldüğü tepeden anıt mezar çıktı
Definecilerin ikiye böldüğü tepeden anıt mezar çıktı

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi’nde hazine arayan definecilerin iş makinesi ile ikiye böldüğü tepeden çıkan yapının Roma Dönemi’ne ait anıt mezar olduğu belirlendi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi Örtülü mevkiinde bulunan tepenin iş makinesi ile kazılarak ikiye bölündüğünü gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. İhbar sonrasında olay yerinde jandarma ekipleri önlem alırken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğüne de konu hakkında bilgi verildi. Definecilerin ikiye böldüğü tepe mahallenin farklı yerlerinden görülürken, Müze Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemede ortaya çıkan yapının Roma Dönemi'ne ait anıt mezar olduğu belirlendi. Alınan bilgilere göre anıt mezarın bulunduğu bölge SİT alanı ilan edilecek ve kazı Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından sürdürülecek.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.