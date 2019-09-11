Definecilerin kurduğu düzenek imha edildi!

Edinilen bilgiye göre, Düşecek köyü Gökbel mevkisinde düzenli devriye faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, bir mağarada 4 kişinin olduğunu tespit etti. Yapılan ani baskınla yakalanan 4 şahsın kaçak kazı yaptıkları ve kaçak kazı esnasında cinsi tespit edilemeyen patlayıcı düzenek kullandıkları anlaşıldı. Mağara etrafında güvenlik tedbirleri alan jandarma ekipleri, etrafta yaptıkları aramalarda çalıların içerisine gizlenmiş 1 jeneratör, 1 hilti ve yaklaşık yüz metre uzunluğunda kablo bulundu. Ayrıca 1 battaniye, 1 kazma ve taş kırmakta kullanılan çekiç ve demire el konuldu. Olayda suçüstü yakalanan M.A.A., C.Ş., S.Ç. ve C.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı. Bomba imha ekipleri ise düzeneği kontrollü bir şekilde patlattı.

Düşecek köyü Muhtarı Ali Koç yaptığı açıklamada, ''Jandarma devriye gezerken define arayıcılarını yakaladı. Bunlar 4 kişiler. Yakalandıktan sonra malzemeleri ortaya çıktı. Daha sonra Kütahya'dan jandarma ekipleri geldi. Alt tarafta bir mağara var. Mağaranın içerisine tane fünye benzeri bir şey yerleştirmişler. Dinamit veya başka bir şey. Şu anda dinamit olan bölgeyi patlatacaklar ve ondan sonra burayı terk edeceğiz'' dedi.

Yunus Daşdemir

