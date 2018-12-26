Definecilerin satmaya çalıştığı mozaik bin 800 yıllık çıktı

Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan Sidas antik kentinde 21 Aralık'ta bulunan tavus kuşu motifli mozaiğin Manisa Müze ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından bin 800 yıllık olduğu tespit edildi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanan 9 şüpheli, yaklaşık 9 ay önce geldikleri Sidas Antik Kenti'nde 2 metre çukur kazarak buldukları mozaiğin fotoğrafını çekip üzerini naylon ve toprakla örttü. Mozaiğin fotoğraflarını ve videosunu çekerek müşteri arayışına giren ve bir kişiyle anlaştığı belirtilen zanlılar geçen hafta mozaiği çıkartmak için antik kente geldiklerinde jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Aralarında emekli bir yarbayın da bulunduğu 9 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, soruşturmanın ardından kaçak kazının yapıldığı alan koruma altına alınarak 24 saat kesintisiz başında nöbetçi bekletildi. Mozaik, Manisa Müze Müdürlüğünden gelen arkeologlar tarafından incelenirken, tavus kuşu motifli mozaiğin yaklaşık bin 800 yıllık olduğu tespit edildi. Mozaiğin önümüzdeki günlerde bulunduğu yerden çıkarılarak Manisa Müzesinde sergileneceği öğrenildi.