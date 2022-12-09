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Defne fabrikasında yangın maddi hasara neden oldu

Defne fabrikasında yangın maddi hasara neden oldu
Defne fabrikasında yangın maddi hasara neden oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde defne fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Yangın, Tarsus-Çamlıyayla yolu üzeri Beylice Mahallesinde bulunan defne fabrikasında meydana geldi. Gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı T.K'nin işlettiği fabrikadan alevler yükseldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını büyümeden kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangında maddi hasarın meydana geldiği bildirildi.

Ersoy Yalçın
 

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