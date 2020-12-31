Değerli madeni taşları satmaya çalışan 10 kişi gözaltına alındı

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında yapılan saha çalışmaları neticesinde, Erzincan ili merkez ilçesi mülki sınırları içerisinde, şüpheli şahıs veya şahısların ellerinde bulundurdukları lonsdaleite (elmas) isimli değerli madeni taşı satma arayışı içerisinde oldukları tespit edilmiştir. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 10 şüphelinin satmaya çalıştıkları 26 adet elmas ve 26 adet değerli madeni taş olmak üzere toplam 52 adet değerli madeni taş ile birlikte yakalandı.

Olayın şüphelileri hakkında yasal işlem başlatılmış olup, ele geçirilen 26 adet elmas ve 26 adet değerli madeni taşlar muhafaza altına alınarak gerekli analizin yapılması amacıyla Maden Tetkik Arama Enstitüsüne gönderilecektir. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında, ilimizde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.” denildi.

Ahmet Akbuğa

