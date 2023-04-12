Değirmenini ambara taşıdı, un ve bulgur üretimine geçti

7,7 büyüklüğündeki depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan büyük felakette bir çok ev ve iş yeri zarar gördü. Ağır hasarlı iş yerleri üretime ara verirken, bazı iş yerleri de makinalarını taşıyarak üretime devam ediyor. 20 yıldır ilçede değirmencilik yapan Fatih Ateşoğlu (42), depremde ağır hasar gören iş yerindeki makinalarını ambara taşıyarak un ve bulgur üretimini sürdürüyor. Ateşoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde ağır hasar gören iş yerini ambara taşıdığını belirterek, her şeye rağmen ayakta kalmaya çalıştıklarını söyledi.

"Şok halindeydik"

Depremde şoku yaşadıklarını ifade eden Ateşoğlu, "Pazarcık'ta değirmencilik yapıyorum. İş yerimiz ağır hasarlı olduğu için buğday ambarı olarak kullandığımız alanda üretime devam ediyoruz. Vatandaşların evlerinden getirdikleri buğdayları bulgurları öğütüp tekrar vatandaşlarımıza veriyoruz. Artık ayakta durmaya çalışıyoruz. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Depremden sonra hiçbir şey yapamadık. Şok halindeydik" diye konuştu.

"Hem vatandaş hem de biz mağdur olmadık"

İlçedeki bütün değirmenlerin yıkıldığını belirten Ateşoğlu, "Ne yaparız ne ederiz derken burası aklımıza geldi. Makinalarımızı oradan söküp buraya taşıdık. Vatandaş geliyordu 'Evde buğdayımız var öğüten yer yok' diye. Bütün değirmenler uçtu, bir tek bizim bu ambar ayakta kaldı. Biz de vatandaşlar mağdur olmasın diye makinaları buraya çektik. Elektriğimizi aldık. Buğdayımızı bulgurumuzu getirdik. Hem vatandaş hem de biz mağdur olmadık. 3-5 kuruş ekmek paramız çıktı. Bu şekilde hayat devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Burada buğdayımızı un yaptırıyoruz"

Buğdayını un yaptırmak için değirmene gelen afetzede Mehmet Gökcören de," Burada komşumuz 20 yıldır değirmencilik yapıyor. Buğdayımızı getiriyoruz. Burada buğdayımızı un yaptırıyoruz. Bulgur çektiriyoruz. Arkadaşımızın değirmeni depremde zarar gördü yan tarafta ambarı vardı buraya taşıdı. Şuanda da halka hizmet ediyor" şeklinde konuştu.

Hasan Ay

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