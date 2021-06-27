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Değişen okul ismi öğrencileri mağdur etti

Değişen okul ismi öğrencileri mağdur etti
Değişen okul ismi öğrencileri mağdur etti

Malatya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sınavına İbni Haldun Anadolu lisesinde giren adaylar değişen okul ismi yüzünden mağduriyet yaşadı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirildi.

TYT sınavına Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan İbni Haldun Anadolu Lisesinde giren adaylar, değişen okul ismi dolayısıyla sınav merkezini navigasyon üzerinden bulmakta güçlük çekti.

Öğrenciler, okul isminde yaşanan değişiklik dolayısıyla sınav merkezine son anda yetişebildiler. Okulun dış kapısında asılı olan Abdulkadir Eriş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tabelası adayların yanılmasına neden oldu.

İsim değişikliğinden dolayı mağduriyet yaşayan ve sınava giremeyen öğrenciler, yaşanan soruna çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundular.

Erdal Akbuğa
 

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