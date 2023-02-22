Dehşet anını anlattı: 'Birbirimize sarıldık, salavat ve şehadet getirdik'

Ailesinin ve kendisinin büyük korku yaşadıklarını anlatan Yüksel, "2 dakika içerisinde insanın hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçiyor. Dua ettik, bir odada toplandık. Birbirimize sarıldık, salavat ve kelime-i şehadet getirdik, depremin bitmesini bekledik" dedi.

Gaziantep'te yaşayan Milletvekili Yüksel, sabah Kahramanmaraş Pazarcık depremi ile uyandıklarını ve deprem anında büyük bir korku yaşadıklarını kaydetti. Depremin yaşandığı 2 dakikanın geçmek bilmediğini anlatan Yüksel, "Gerçekten çok büyük felaketi yaşadık. Deprem anında ailemizle evimizdeydik. Bizzat ailece yaşadık. 2 dakikaya yakın sürdü. Çok büyük sarsıntıydı. Deprem anının tarifi çok zor. O an insan birçok şeyi düşünüyor. Baktığınız zaman 2 dakika olağan zamanda çok kısa bir süredir. Ama o 2 dakika içerisinde insanın hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçiyor. Dua ettik, bir odada toplandık. Birbirimize sarıldık, salavat, kelime-i şehadet getirdik ve depremin bitmesini bekledik. Orada biliyorsunuz ki Allah'a emanetsiniz. Rabbim neyi takdir etmişse onu yaşayacaksınız, biz de ona teslim olmuştuk. Çok şükür canımız sağ, kurtulduk. Ama gerçekten tarif edilemez bir andı 2 dakikalık süreç. Allah bir daha yaşatmasın. Deprem sona erince de can havliyle sokağa indik" dedi.

Hemen İslahiye'ye doğru yola çıktı

Sallantı durduktan sonra şehrin yönetici ve diğer milletvekilleri ile irtibata geçtiğini anlatan Milletvekili Müslüm Yüksel, hemen ardından İslahiye'ye hareket ettiğini kaydetti. Yüksel, "Valimizle, milletvekillerimizle irtibata geçerek, durumu öğrenmeye çalıştık. Deprem anından sonra Gaziantep merkezde herkes sokaklardaydı. Merkezde çok şükür ciddi bir olayın olmadığını öğrendik. Bizim ağırlıklı olarak İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yıkım olduğunu öğrendik. Hemen yola çıktık, İslahiye'ye gitmek istedik" diye konuştu.

"Otoban çökmüş, alternatif yolda trafik yoğundu"

Yüksel, depremin hemen ardından yola çıkmalarına rağmen saatler sonra İslahiye'ye ulaşabildiklerini ifade ederek, "Tabi otoban çökmüştü, otobanı kullanamadık. İslahiye'ye yetiştik, Eski yolu, Sakçagözü yolunu kullanmak istedik. Tek açık yol o olduğu için. Orada da inanılmaz bir trafik vardı. Ambulanslar, yardım araçları yetişmeye çalışıyordu. Daha depremin ilk anından itibaren, yoldaydılar. Ambulanslarımız, arama kurtarma ekiplerimiz, tüm kurumlar haber alır almaz Nurdağı, İslahiye bölgemize yetişmeye çalıştılar. Sakçagözü yolundan gitmeye gayret gösterdik. Yol kenarında yola kayalar düşmüştü. Kayaların etrafından gitmeye çalıştık. Çok şükür. İslahiye'ye yetiştik" şeklinde konuştu.

İslahiye'ye giderken çok acı tablolarla karşılaştıklarını anlatan Milletvekili Yüksel, "Öyle bir felaketi, 10 ili, 70'den fazla ilçemizi etkiledi. Dünya tarihinde belki de bu boyutta, bu ölçüde çok az felaket yaşanmıştır. Depremden ziyade kıyamet gibi bir tablo vardı karşımızda. Çok büyük acılar var, birçok tanıdığımız, birçok yakınımız vefat etti. 40 binin üzerinde vatandaşımızın vefat ettiği tahmin ediliyor. İslahiye'de bin 341 vatandaşımız şehit oldu, hayatlarını kaybettiler. Büyük bir yıkım yaşadılar, bu yıkıma rağmen insan metanetini koruyor. O kadar çok hikaye var ki, o kadar çok acı var ki. Ailelerin parçalanması, annesiz, babasız kalan çocuklar, evlatsız kalan anneler var. Çok büyük fedakarlıklar var, kamu görevlileri, gönüllüler, herkes el birliğiyle elinden geleni yapıyor. Çok şükür devletimiz deprem anından itibaren harekete geçti" ifadelerine yer verdi.

"İslahiye toparlanmaya başladı"

İslahiye Koordinasyon Merkezi'nde görev alan Yüksel, depremden sonra hem devletin hem de vatandaşların seferber olduğunu, devlet ve millet el ele toparlanma sürecinin başladığını ifade etti. Yüksel, "Tüm herkes seferber oldu. Otobanı kullanamadık. İlk günden itibaren İslahiye'nin koordinasyonunda görevliyim. İki haftadır İslahiye'deyiz. Devletimiz, milletimiz burada, el ele elinden geleni yapıyor. İslahiye genelinde durum günden güne toparlanıyor. Çadırlar dağıtıldı. Konteyner kentler inşa ediliyor. Çadır ihtiyacı giderildi. Gıda ihtiyacı karşılandı. Şu anda gıda sorunu yok. Artık toparlanma sürecine girdik. Bir sene içerisinde hayat tamamen normale dönecek. Yaralarımızı sarmış olacağız. Birlik ve beraberliğe en çok olan bir dönemi yaşıyoruz. Herkes imkanı ölçüsünde yaraya merhem olmak istedi. Depremzedelere yardım ellerini uzattılar. Bu milletin ferdi olmaktan guru duyuyoruz" diye konuştu.

İslahiye'de bin 341 kişinin vefat ettiğini belirten Milletvekili Yüksel, "Depremde 40 binin üzerinde vatandaşımızın vefat ettiği tahmin ediliyor. İslahiye'de bin 341 vatandaşımız şehit oldu, hayatlarını kaybettiler. Büyük bir yıkım yaşadılar, bu yıkıma rağmen insan metanetini koruyor. Herkes el birliğiyle elinden geleni yapıyor. Bu şekilde hızlıca toparlanma oldu. İnşallah en kısa sürede normal hayatımızı, 10 ilimizde 70'i aşan ilçemizde hayatı deprem öncesi döneme getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Serhat Demir - Mehmet Basmacı



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