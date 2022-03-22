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Dehşet anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Dehşet anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Dehşet anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Eskişehir’de bugün meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı ve sopalı kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Dehşet anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Kırmızıtoprak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bugün olan kavgada iki kişi yaralanmıştı. Bir kişinin silahla bacaklarından, bir kişinin de sopayla darp edilerek yaralandığı olaya ait sosyal medyaya yeni görüntüler düştü.

Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği videoda oto kiralama firmasının önünde bulunan bir otomobile sopalarla 2 kişinin saldırdığı görüldü. Olayda otomobilin bütün camlarının kırıldığı, kaportasında göçükler oluştuğu, lastikleri patladığı ve büyük maddi hasar oluştuğu görüldü.

Ali Furkan Çetiner - Abdullah Güçlü
 

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