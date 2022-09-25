Dehşet anları kamerada: Çatı aktı, kılıç ve silahlar çekildi
Adana’nın Kozan ilçesinde 2 kişi, çatı akması nedeniyle tartıştıkları esnafın iş yerini bastı. Saldırganlar, iş yeri sahibini dışarı çağırıp önce tokat attı ardından kılıçla yaraladı. İş yeri sahibinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu saldırganlardan biri yaralandı. Dehşet anları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
23 Eylül Cuma günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, iş yerinin çatısından dükkanına su aktığı gerekçesiyle D.E., komşuları A.D. ve M.D. ile telefonda tartıştı. Tartışma sonrası M.D. ve A.D. esnaf D.E.'nin kapısına gelerek sokağa çağırdı. Saldırganlar esnaf D.E.'yi kolundan tutup tokatladı, ardından ellerine geçirdikleri kılıçla yaraladı.