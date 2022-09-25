Dehşet anları kamerada: Çatı aktı, kılıç ve silahlar çekildi

23 Eylül Cuma günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, iş yerinin çatısından dükkanına su aktığı gerekçesiyle D.E., komşuları A.D. ve M.D. ile telefonda tartıştı. Tartışma sonrası M.D. ve A.D. esnaf D.E.'nin kapısına gelerek sokağa çağırdı. Saldırganlar esnaf D.E.'yi kolundan tutup tokatladı, ardından ellerine geçirdikleri kılıçla yaraladı.

Beril Solmuşgül

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