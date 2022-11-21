Dehşet anları kamerada: Kavgada husumetlisi yerine babası ve kardeşini böyle vurdu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Kurşunlu Sokak üzerinde geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayda, sokakta bulunan çay ocağı işletmecisi M.Ç. (57) ile taksi şoförü A.A. arasında iddiaya göre, alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Çıkan tartışma üzerine M.Ç. telefonla oğullarını arayarak yardım istedi. Kısa süre içerisinde durağa gelen M.Ç.'nin yakınları ellerindeki aletler ile durakta bulunan taksilere zarar verdi. Bu sırada Ö.Ç., aracından aldığı pompalı tüfek ile durağın önünde bekleyen şahıslara ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar babası M.Ç. ile kardeşi F.Ç.'ye ve taksi durağında bulunan araçlara isabet ederken Ö.Ç., kaçan şahıslara da koşarken ateş açtı. Yaşanan dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayda, vatandaşlar da sağa sola kaçarak korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine sevk edilen çok sayıda polis olaya müdahale ederken, yaralılar da ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ali Göç

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