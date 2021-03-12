Dehşet veren kazada yaralı kurtulan sürücü o ânları anlattı

Bursa'da freni patlayan tır dehşet saçtı. Yolun karşı şeridine geçen tır, önüne gelen araçları biçti. Kaza sırasında kırmızı ışıkta aracıyla beklenen Hasan Boşnak, kızı Begüm Boşnak ve eşi ölümden döndü. İnegöl Devlet Hastanesine getirilen 3 yaralı tedavilerin ardından taburcu edildi. Hasan Boşnak, "Kırmızı ışıkta bekliyorduk İnegöl istikametinden aniden bizim üzerimize geldi. Ortalık savaş alanına döndü. Arkadaki araçların bizim üzerimize doğru geldiğini gördüm. Işıkta en önde ben vardım, vitese takıp ilerlemek istedim, ama ben vitese takana kadar gelip biçti bizi. Kaza sonrası hemen arabadan indim, benim arabamın üzerinde bir kamyon duruyordu. Yanımda diğer tarafta arabalar vardı, içinde insanlar vardı. Yardım edip çıkarmaya çalıştım, ama kapılar açılmadı" dedi.

Seyfettin Aras

