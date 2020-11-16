Dehşeti yaşayan kadın: 'Halen korkuyorum'

Kayseri Adalet Sarayı'nda görülen duruşmanın ardından konuşan Ayşegül Taşkıran, kendini öldürmeye teşebbüs eden eşinin daha fazla ceza almasını istediğini söyledi. Taşkıran, “Cezanın daha fazla olmasını isterdim ama yine de tutuklu yargılandığı için bir nebzede olsun rahatım. 16 yıl 9 ay hapis cezası verdiler. Bu süre içerisinde bende çocuklarımla yeni bir hayat kurmaya çalışacağım. Olayın şoku halen üzerimizde. Halen korkuyorum, halen tedirgin oluyorum” dedi.

Taşkıran'ın avukatı Özge Küçükyazı ise, “Mahkemenin verdiği karara seviniyoruz. Çünkü halen tutuklu. Müvekkilimde kendine yeni bir hayat kurabilecek. Kasten eşe karşı öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıl ceza aldı ama mahkeme tasarlayarak olmadığını düşünüyor. Bizim bu konuda itirazlarımız olacak. Şuan kesin bir karar söz konusu değil. Dosya istinafa gidecek, Yargıtay'a gidecek. Hukuki sürecin takipçisi olacağız. Biz müvekkil aleyhine bozulmamasını istiyoruz. Çünkü kendisi ‘Ne zaman öleceğim' korkusu ile yaşıyor. Biz en azından müvekkilin bu korkuyu üzerinden atmasını istiyoruz. Duruşma sırasında sanıkta hiçbir pişmanlık göstergesinde bulunmadı. ‘Bunu kazayla yaptım' dedi. Halbuki biber gazı sıkıyor, boğazını iki defa kesiyor, o yetmiyor, elinden bıçağı düşürünce eşarpla boğmaya çalışıyor. Böyle bir eylem var. Mahkemenin kararını yine de olumlu buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Ali Göç

